Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

14 февраля, 21:55

Участок "фиолетовой" ветки метро откроется для пассажиров утром 15 февраля

метро Таганско-Краснопресненская линия закрытие станций капремонт

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Участок Таганско-Краснопресненской линии внутри кольца откроется для пассажиров утром 15 февраля. Станции "Пушкинская" и "Кузнецкий мост", а также "Китай-Город" заработают в прежнем режиме в 5 часов 30 минут.

Ранее M24.ru сообщало, что в связи с капремонтом путей не работали три станции "фиолетовой" ветки внутри кольца. В связи с этим в субботу поезда на Таганско-Краснопресненской линии ходили только на участках от станции "Планерная" до станции "Баррикадная".

В ходе работ планировалось заменить рельсы, шпалы и другие элементы пути. Для этого задействовали от 500 до 700 человек.

На станции "Кузнецкий мост" провели капитальный ремонт путей

Ссылки по теме

Напомним, в 2014 году было проведено пять удлиненных "технологических окон" по 26 часов. Два окна провели внутри кольца Сокольнической линии, два окна – по Замоскворецкой линии и одно окно по Арбатско-Покровской линии.

Отметим, сейчас проходит ремонт на закрытой станции "Бауманская". Его проведут с февраля по декабрь текущего года. Вместо трех эскалаторов там появятся четыре. А работы на станции "Проспект Мира" (кольцевая) начнутся в апреле 2015 года и завершатся в апреле 2016-го. Там также появится четвертый эскалатор.

С апреля 2015 по февраль 2016-го будут ремонтировать станцию "Ботанический сад". Кроме того, с июня 2015 по август 2016-го проведут ремонт станции "Фрунзенская". Вместо трех эскалаторов там будут работать четыре.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать