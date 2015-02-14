Участок "фиолетовой" ветки метро откроется для пассажиров утром 15 февраля

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Участок Таганско-Краснопресненской линии внутри кольца откроется для пассажиров утром 15 февраля. Станции "Пушкинская" и "Кузнецкий мост", а также "Китай-Город" заработают в прежнем режиме в 5 часов 30 минут.

Ранее M24.ru сообщало, что в связи с капремонтом путей не работали три станции "фиолетовой" ветки внутри кольца. В связи с этим в субботу поезда на Таганско-Краснопресненской линии ходили только на участках от станции "Планерная" до станции "Баррикадная".

В ходе работ планировалось заменить рельсы, шпалы и другие элементы пути. Для этого задействовали от 500 до 700 человек.

На станции "Кузнецкий мост" провели капитальный ремонт путей

Напомним, в 2014 году было проведено пять удлиненных "технологических окон" по 26 часов. Два окна провели внутри кольца Сокольнической линии, два окна – по Замоскворецкой линии и одно окно по Арбатско-Покровской линии.

Отметим, сейчас проходит ремонт на закрытой станции "Бауманская". Его проведут с февраля по декабрь текущего года. Вместо трех эскалаторов там появятся четыре. А работы на станции "Проспект Мира" (кольцевая) начнутся в апреле 2015 года и завершатся в апреле 2016-го. Там также появится четвертый эскалатор.

С апреля 2015 по февраль 2016-го будут ремонтировать станцию "Ботанический сад". Кроме того, с июня 2015 по август 2016-го проведут ремонт станции "Фрунзенская". Вместо трех эскалаторов там будут работать четыре.