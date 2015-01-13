На станции метро "Каширская" человек упал на рельсы

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На участке Замоскворецкой линии метро от станции "Автозаводская" до станции "Орехово" было приостановлено движение поездов. Об этом пассажирам сообщили по громкой связи в подземке.

На горячей линии метрополитена M24.ru рассказали, что остановка движения связана с падением человека на рельсы. Инцидент произошел в 18.38 на станции "Каширская".

В настоящее время движение поездов восстановлено, сообщает Агентство "Москва".

По информации агентства "Интерфакс", человек, попавший под поезд, погиб.