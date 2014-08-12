Человек погиб после падения на рельсы на станции "Домодедовская"

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Движение поездов на участке "зеленой" ветки метро от станции "Алма-Атинская" до станции "Орехово" приостановлено из-за падения человека на рельсы, сообщили M24.ru на "горячей линии" метро.

"Снято напряжение на станции метро "Домодедовская" в связи с падением пассажира. От "Алма-Атинской" до "Орехово" нет движения поездов. В настоящее время организуются компенсационные автобусы маршрута "М" для перевозки пассажиров на этом участке", - уточнили в метрополитене.

В пресс-службе столичного главка МВД России M24.ru сообщили, что упавший на рельсы человек погиб.

Напомним, что ранее ЧП произошло на "серой" ветке метро. Во вторник днем поезда следовали с увеличенными интервалами - около 10 минут.

По информации департамента транспорта Москвы, это было связано со снижением напряжения в сети - поезда проходили участок со скоростью не более 40 км/час.