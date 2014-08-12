Поезда на "серой" ветке метро следуют с увеличенными интервалами

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Поезда по Серпуховско-Тимирязевской линии метро от станции "Савеловская" до станции "Дмитровская" следуют с увеличенными интервалами, сообщили M24.ru на "горячей линии" метрополитена.

"Сбой произошел по техническим причинам. В настоящее время интервалы между поездами от "Савеловской" до "Дмитровской" не превышают 10 минут", - уточнили в метро.

По информации департамента транспорта Москвы, это связано со снижением напряжение в сети - поезда проходят данный участок со скоростью не более 40 км/час.

Специалисты метрополитена уже приступили к восстановительным работам.

В свою очередь представитель Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК) отметил, что сбоев в работе объектов компании, которые могли бы повлиять на работу метро 12 августа, не зафиксировано.

"Все подстанции, от которых зависит энергообеспечение метрополитена, работали в штатном режиме. Электросети, сбои в работе которых могли стать причиной падения напряжения на Серпуховско-Тимирязевской линии, находятся в зоне ответственности метрополитена", - пояснила пресс-секретарь МОЭСК Елена Буренина. Ее слова приводит Агентство "Москва".