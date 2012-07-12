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12 июля 2012, 13:53

Пассажиропоток в столичном метро увеличился на 3,5 процента

метро статистика пассажиропоток

Фото: ИТАР-ТАСС

Число пассажиров московского метро, перевезенных с начала текущего года, увеличилось почти на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу столичной подземки Ивана Беседина.

«В первом полугодии нам удалось интенсифицировать работу подвижного состава. При этом продолжилось увеличение числа пассажиров, перевезенных в метро. Если прошлый год мы закончили с увеличением на 1,7%, то в этом году в первом полугодии увеличение состоялось на 3,47% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Всего за шесть месяцев 2012 года метрополитеном воспользовались 1,206 миллиарда пассажиров», - уточнил Беседин.

По его словам, за прошедшие месяцы увеличилась дальность проезда, а также время, которое пассажир тратит в метро. Сейчас в среднем пассажир проезжает 14,39 километра, а тратит на проезд в метрополитене около 32 минут в день.

Максимальное значение пассажироперевозки в 2012 году достигли 26 апреля, когда столичной подземкой воспользовались 8,95 миллиона человек.

Кроме того, в первом полугодии примерно на 15% удалось увеличить доходы предприятия, что позволило покрыть все операционные издержки за счет собственных средств, уточнил глава московского метрополитена.

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