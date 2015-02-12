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12 февраля, 21:07

Станция метро ЦСКА может появиться в Москве

метро ЦСКА проекты Ходынское поле строительство метро

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

В столичном метрополитене может появиться станция метро ЦСКА. Городская комиссия Москвы по переименованию приняла решение дать такое название станции, которую ранее планировали открыть как "Ходынское поле", сообщается на сайте управы Хорошевского района. Станция расположится на Третьем пересадочном контуре метро.

Рядом со станцией метро, которая пока строится, находится несколько спортивных объектов, имеющих отношение к "красно-синим". Кроме того, неподалеку от "Ходынского поля" расположится стадион футбольного ЦСКА, который будет открыт в этом году.

Отметим, что две другие популярные московские футбольные команды уже обзавелись своими станциями. "Динамо" увековечено в названии одной из станций Замоскворецкой линии еще с советских времен, а "Спартак" в прошлом году "получил" одноименную станцию на Таганско-Краснопресненской ветке.

Открытие станции метро "Спартак"

Первые станции Третьего пересадочного контура московского метро откроются в 2016 году. Речь идет о станциях "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "Ходынское Поле" и "Петровский Парк". Общая протяженность участка составит 10 километров. Всего построят свыше 30 километров линий, запустят 15 станций и 4 электродепо.

В январе рабочие завершили проходку правого перегонного тоннеля между станциями "Ходынское поле" и "Петровский парк".

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