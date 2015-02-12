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12 февраля, 13:38

На станции метро "Новокосино" появится система для предотвращения самоубийств

метро самоубийства системы видеонаблюдения

Фото: m24.ru

Интеллектуальную систему предотвращения суицидов и несчастных случаев в метро протестируют на станции "Новокосино", сообщает префектура Восточного административного округа.

На платформе установят специальные датчики, которые подадут сигнал машинисту, если перед поездом окажется человек. В этом случае состав автоматически начнет снижать скорость.

Ранее M24.ru сообщало, что интеллектуальная система видеонаблюдения в метро должна заработать в течение полугода. В отличие от обычной системы видеонаблюдения, новая техника сможет реагировать на подозрительные предметы и вещи, а также на поведение людей.

Интеллектуальная система видеонаблюдения в метро

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Кроме того, в тоннелях установят специальные датчики, выявляющие диггеров и других посторонних лиц. По словам начальника службы безопасности столичной подземки Владимира Муратова, видеокамеры "будут выдавать лица нарушителей крупным планом".

Напомним, 1 января 2015 года в московском метро запустили новую систему безопасности. На входах в вестибюли станций установили металлоискатели и рентгеновские ленты.

Количество рамок металлоискателей на станциях зависит от пассажиропотока и числа входных дверей.

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