Фото: M24.ru

В метро запущен сервис для знакомств "Привет", в котором зарегистрировались уже десятки тысяч пользователей. Об этом M24.ru сообщил генеральный директор ЗАО "МаксимаТелеком" Борис Вольпе.

"Мы хотим посмотреть, будут ли интересны пассажирам метро интерактивные приложения. Сервис для знакомства "затягивает" информацию из аккаунта в социальной сети "Вконтакте", "Одноклассники", Facebook – фотографию и дату рождения. Все остальную информацию о себе пользователь может уже ввести самостоятельно", – сказал он.

Приложение можно бесплатно скачать в Apple Store. С помощью специального радара "Привет" показывает пользователей, которые находятся с вами поблизости в метро.

Руководитель направления внешних коммуникаций "МаксимаТелеком" Илья Грабовский пояснил, что пользователь может выбрать того, кто ему интересен. "Тому, кто вам понравился, вы можете написать в приложении: "Привет!" или подарить виртуальный подарок. Если разговор завяжется, то можно подойти и продолжить общение офлайн", – сказал он.

Отметим, "Привет" – это мобильный сервис для знакомств с интересными людьми поблизости. Вход в приложение осуществляется через одну из социальных сетей.

Как ранее сообщало M24.ru, в Москве в 2015 году запустят социальную сеть для пассажиров общественного транспорта. Новый сервис поможет пассажирам познакомиться во время поездки, построить индивидуальный маршрут, почитать книги в бесплатных онлайн-библиотеках, обсудить качество транспортных услуг в столице и стать "мэром" конкретного автобуса. Социальная сеть будет доступна в виде сайта для PC и мобильного приложения для смартфонов.

Познакомиться в общественном транспорте можно будет при помощи сервиса "Мосгорзнакомства", который станет показывать список пользователей, готовых к знакомству. Пассажир, желающий познакомиться, должен будет поставить специальную отметку в настройках своего профиля. По желанию он сможет указать и цель знакомства. Благодаря сервису "Радар" пользователь, стоящий на остановке, сможет увидеть, какие автобусы, троллейбусы или трамваи скоро подъедут, сколько в них пассажиров, желающих познакомиться, а также какие достопримечательности встречаются на маршруте. Кроме того, юзер сможет посмотреть, кто из его друзей по другим соцсетям и телефонной книге едет в этом троллейбусе или трамвае.