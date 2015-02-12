Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

12 февраля, 13:12

В метро запущен сервис для знакомств "Привет"

метро смартфоны связь знакомства приложения

Фото: M24.ru

В метро запущен сервис для знакомств "Привет", в котором зарегистрировались уже десятки тысяч пользователей. Об этом M24.ru сообщил генеральный директор ЗАО "МаксимаТелеком" Борис Вольпе.

"Мы хотим посмотреть, будут ли интересны пассажирам метро интерактивные приложения. Сервис для знакомства "затягивает" информацию из аккаунта в социальной сети "Вконтакте", "Одноклассники", Facebook – фотографию и дату рождения. Все остальную информацию о себе пользователь может уже ввести самостоятельно", – сказал он.

Приложение можно бесплатно скачать в Apple Store. С помощью специального радара "Привет" показывает пользователей, которые находятся с вами поблизости в метро.

Руководитель направления внешних коммуникаций "МаксимаТелеком" Илья Грабовский пояснил, что пользователь может выбрать того, кто ему интересен. "Тому, кто вам понравился, вы можете написать в приложении: "Привет!" или подарить виртуальный подарок. Если разговор завяжется, то можно подойти и продолжить общение офлайн", – сказал он.

Отметим, "Привет" – это мобильный сервис для знакомств с интересными людьми поблизости. Вход в приложение осуществляется через одну из социальных сетей.

Ссылки по теме

Как ранее сообщало M24.ru, в Москве в 2015 году запустят социальную сеть для пассажиров общественного транспорта. Новый сервис поможет пассажирам познакомиться во время поездки, построить индивидуальный маршрут, почитать книги в бесплатных онлайн-библиотеках, обсудить качество транспортных услуг в столице и стать "мэром" конкретного автобуса. Социальная сеть будет доступна в виде сайта для PC и мобильного приложения для смартфонов.

Познакомиться в общественном транспорте можно будет при помощи сервиса "Мосгорзнакомства", который станет показывать список пользователей, готовых к знакомству. Пассажир, желающий познакомиться, должен будет поставить специальную отметку в настройках своего профиля. По желанию он сможет указать и цель знакомства. Благодаря сервису "Радар" пользователь, стоящий на остановке, сможет увидеть, какие автобусы, троллейбусы или трамваи скоро подъедут, сколько в них пассажиров, желающих познакомиться, а также какие достопримечательности встречаются на маршруте. Кроме того, юзер сможет посмотреть, кто из его друзей по другим соцсетям и телефонной книге едет в этом троллейбусе или трамвае.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать