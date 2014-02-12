Центр мобильности помог 45 тысячам пассажиров московского метро

За 3 месяца центр мобильности в метро помог 45 тысячам москвичей

За три месяца работы служба обеспечения мобильности в метро помогла 45 тысячам москвичей. Причем помощь оказывается не только слабовидящим, инвалидам-колясочникам и пожилым людям, но и пассажирам с детьми.

Поддержать на эскалаторе, лестнице, сориентировать в маршруте - помощь оказывают ежедневно, зачастую о ней даже не нужно просить. Инспекторы в специальной форме и красных шапочках дежурят на станциях ежедневно с 11.00 до 18.00. Они помогают тем, кому тяжело самостоятельно спуститься по лестнице и эскалатору, по просьбе клиента могут сопроводить по пункта назначения.

Также пассажиры могут оставить заявку по телефону и их встретят в любое время на любой станции. "Желательно за сутки, но можно и в тот же день обратиться по нашему телефону поддержки (8-495-622-73-41) и заказать услугу сопровождения. Будет гарантирована встреча с нашим инспектором на конкретной станции в конкретное время", - рассказал глава центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена Евгений Попов.

В настоящее время инспекторы дежурят на 87 станциях метро, которые расположены вблизи поликлиник и оздоровительных центров. Помощь оказывается совершенно бесплатно, и услуга набирает популярность среди москвичей. Каждый месяц в службу обеспечения обращается около 10 тысяч человек.

В штате центра числятся около 400 человек. Это психологи с профильным образованием. Перед приемом на работу все сотрудники проходят курс физической подготовки. Каждый обслуживает в среднем по 20 человек в день, а еще 5 - сопровождают с работы домой.

С начала работы службы в метрополитен поступили тысячи положительных откликов и благодарностей. Единственное нарекание вызывают часы работы специалистов. "Ограничено время работы этой службы. Наши люди ездят на работу и в высшие учебные заведения, поэтому нужно, чтобы служба работала и в часы пик", - отметил заместитель председателя московской городской организации "Всероссийское общество слепых" Антон Федотов.