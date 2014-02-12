Садовое кольцо закроют 16 мая из-за эстафеты и мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля 2014, 18:20

Город

Центр мобильности помог 45 тысячам пассажиров московского метро

За 3 месяца центр мобильности в метро помог 45 тысячам москвичей

За три месяца работы служба обеспечения мобильности в метро помогла 45 тысячам москвичей. Причем помощь оказывается не только слабовидящим, инвалидам-колясочникам и пожилым людям, но и пассажирам с детьми.

Поддержать на эскалаторе, лестнице, сориентировать в маршруте - помощь оказывают ежедневно, зачастую о ней даже не нужно просить. Инспекторы в специальной форме и красных шапочках дежурят на станциях ежедневно с 11.00 до 18.00. Они помогают тем, кому тяжело самостоятельно спуститься по лестнице и эскалатору, по просьбе клиента могут сопроводить по пункта назначения.

Также пассажиры могут оставить заявку по телефону и их встретят в любое время на любой станции. "Желательно за сутки, но можно и в тот же день обратиться по нашему телефону поддержки (8-495-622-73-41) и заказать услугу сопровождения. Будет гарантирована встреча с нашим инспектором на конкретной станции в конкретное время", - рассказал глава центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена Евгений Попов.

Ссылки по теме


В настоящее время инспекторы дежурят на 87 станциях метро, которые расположены вблизи поликлиник и оздоровительных центров. Помощь оказывается совершенно бесплатно, и услуга набирает популярность среди москвичей. Каждый месяц в службу обеспечения обращается около 10 тысяч человек.

В штате центра числятся около 400 человек. Это психологи с профильным образованием. Перед приемом на работу все сотрудники проходят курс физической подготовки. Каждый обслуживает в среднем по 20 человек в день, а еще 5 - сопровождают с работы домой.

С начала работы службы в метрополитен поступили тысячи положительных откликов и благодарностей. Единственное нарекание вызывают часы работы специалистов. "Ограничено время работы этой службы. Наши люди ездят на работу и в высшие учебные заведения, поэтому нужно, чтобы служба работала и в часы пик", - отметил заместитель председателя московской городской организации "Всероссийское общество слепых" Антон Федотов.

метро метрополитен помощь служба мобильности

Главное

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

Станет ли в РФ популярен тренд на коммуны пенсионеров?

Вместе пожилые осваивают компьютеры и стараются противостоять возрастным изменениям мозга

Эксперты уверены: тренд будет набирать популярность и в России

Читать
закрыть

Кому и зачем ставить брекеты во взрослом возрасте?

Лечение с помощью брекетов имеет еще и терапевтический эффект

Человек заботится о себе и меняет отношение к уходу за полостью рта

Читать
закрыть

Почему больше половины россиян страдают от лишнего веса?

Технологии сделали пищу очень доступной, более обработанной и привлекательной

В пище также содержатся стимуляторы, ароматизаторы и глутаматы

Читать
закрыть

В чем смысл популярного подросткового тренда six-seven?

Мем подхватили российские школьники и выводят им из себя учителей

Фраза используется для ответа на любой вопрос, без обязательного буквального смысла

Читать
закрыть

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика