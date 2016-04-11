Живая Москва: как хорошеет метро

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Скоро 81 год, как Московский метрополитен возит пассажиров на работу, учебу, вечеринки и домой. За это время появились новые технологии, которые позволяют сделать подземку не только безопасной и функциональной, но и красивой. Совместно с друзьями из проекта "Живая Москва" мы вспомнили, как еще совсем недавно выглядело метро изнутри, и сравнили с тем, что есть сейчас.

Метро в мегаполисе – это, в первую очередь, средство передвижения. Краеугольный камень удобной транспортной системы – это понятная внутренняя навигация. Раньше трудности начинались прямо за дверями – по какую сторону от турникета проходить после того, как загорелся зеленый свет, было понятно не всем и не сразу. Сейчас ошибиться довольно трудно – специальный стикер со стрелочкой указывает путь. О времени ожидания ближайшего поезда теперь оповещают табло обратного отсчета – такое можно увидеть, к примеру, на "Проспекте Мира". Осенью сеть экранов покроет практически всю подземку, и с них также можно будет считать сообщения о сбоях в работе метро. В середине лета появятся новые информационные стенды, в разработке пять разных видов. В скором времени полторы тысячи напольных двуязычных указателей наклеят в вестибюлях и подуличных переходах.

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Москвичи уже привыкли в преддверии выходных проверять график закрытий вестибюлей метро. Крупномасштабная реновация предполагает обновление трети станций уже к середине этого года. Временные неудобства стоит перетерпеть ради долгосрочного результата – пока мы едем через другие станции или пробираемся к противоположному выходу, профессионалы трудятся над благоустройством. Если закрытые на выходные вестибюли снова готовы впускать пассажиров с наступлением новой рабочей недели, то пользователям ряда станций придется подождать, пока не завершатся работы по замене эскалаторов. Сейчас закрыты:

до 30 мая 2016 года вестибюль станции "Проспект Мира" – кольцевая. Вход и выход через станцию "Проспект Мира" Калужско-Рижской линии;

до 28 февраля 2017 года станция "Фрунзенская";

до 31 августа 2017 года северный вестибюль станции "Красные ворота" (со стороны первого вагона из центра). Вход и выход через южный вестибюль.

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Несмотря на архитектурные красоты, воссоздаваемые реставраторами метро, и дизайнерские решения в оформлении эскалаторов и пропускных пунктов, пассажир видит главным образом две вещи – это пол под ногами и вагоны. По случаю исторических дат и других важных поводов на линии выходят так называемые именные поезда – они отличаются от обычных тематическим оформлением. В честь 55-летия космического полета Юрия Гагарина Московский музей космонавтики открыл своеобразный подземный филиал – фотографии космонавтов и космолетов из собрания музея можно будет посмотреть в поезде на Таганско-Краснопресненской линии. В марте на кольцо вышел первый из десяти кинопоездов – в Год кино пассажирам предлагают кататься в компании героев отечественного кинематографа. Позже в этом году может появиться состав, посвященный спорту высоких достижений.

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[LIST] [LI]Фото – Антон Коровин[/LI] [/LIST]