Десятки рекламных щитов о развитии метро появятся вдоль дорог к лету

Фото:ТАСС/Марина Лысцева
Московский метрополитен запустит к лету рекламную кампанию для москвичей о нововведениях и планах развития столичной подземки. Об этом M24.ru сообщили в метрополитене. В частности, вдоль столичных трасс расставят 65 щитов, рекламирующих подземку. А на уличных видеоэкранах, а также в интернете, будут крутить ролик о работе метро.
Рекламные щиты планируется поставить на 20 столичных вылетных магистралях, в том числе:
- Рублевском шоссе
- Кутузовском проспекте
- Проспекте Мира
- Ленинградском шоссе
- Ленинградском проспекте
- Ленинском проспекте
Кроме того, короткий рекламный ролик о развитии московского метрополитена будут крутить на городских видеоэкранах на 10 улицах Москвы, в том числе на Крымском Валу, Новом Арбате и проспекте Мира. Ролик будет показываться в круглосуточном режиме.
Свою рекламную кампанию метрополитен запустит также на популярных интернет-сайтах. Рекламные баннеры и видеоролики появятся на страничках "Одноклассники", "ВКонтакте", YouTube и других.
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Отметим, что сейчас идет разработка новой концепции развития метро и подземных переходов. Меняется система навигации, власти планируют пронумеровать все выходы из метро, чтобы пассажирам было удобнее назначать встречи. В декабре прошлого года все линии подземки были оснащены бесплатным Wi-Fi.
В 2015 году в Москве откроют восемь новых станций метро. Это "Котельники", "Румянцево", "Саларьево", "Бутырская", "Фонвизинская", "Петровско-Разумовская" салатовой" ветки, "Технопарк" и "Ховрино"
Анатолий Федотов