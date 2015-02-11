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11 февраля, 13:55

Десятки рекламных щитов о развитии метро появятся вдоль дорог к лету

метро реклама рекламные щиты рекламные ролики ГУП Московский метрополитен

Фото:ТАСС/Марина Лысцева

Московский метрополитен запустит к лету рекламную кампанию для москвичей о нововведениях и планах развития столичной подземки. Об этом M24.ru сообщили в метрополитене. В частности, вдоль столичных трасс расставят 65 щитов, рекламирующих подземку. А на уличных видеоэкранах, а также в интернете, будут крутить ролик о работе метро.

Рекламные щиты планируется поставить на 20 столичных вылетных магистралях, в том числе:

  • Рублевском шоссе
  • Кутузовском проспекте
  • Проспекте Мира
  • Ленинградском шоссе
  • Ленинградском проспекте
  • Ленинском проспекте

Кроме того, короткий рекламный ролик о развитии московского метрополитена будут крутить на городских видеоэкранах на 10 улицах Москвы, в том числе на Крымском Валу, Новом Арбате и проспекте Мира. Ролик будет показываться в круглосуточном режиме.

Свою рекламную кампанию метрополитен запустит также на популярных интернет-сайтах. Рекламные баннеры и видеоролики появятся на страничках "Одноклассники", "ВКонтакте", YouTube и других.

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Отметим, что сейчас идет разработка новой концепции развития метро и подземных переходов. Меняется система навигации, власти планируют пронумеровать все выходы из метро, чтобы пассажирам было удобнее назначать встречи. В декабре прошлого года все линии подземки были оснащены бесплатным Wi-Fi.

В 2015 году в Москве откроют восемь новых станций метро. Это "Котельники", "Румянцево", "Саларьево", "Бутырская", "Фонвизинская", "Петровско-Разумовская" салатовой" ветки, "Технопарк" и "Ховрино"

Анатолий Федотов

Сюжет: Наружная реклама на улицах Москвы

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