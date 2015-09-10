Мосгордума обсудит провоз велосипедов в метро по выходным

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Депутаты Мосгордумы предлагают обсудить вопрос о возможности провоза велосипедов в метро по выходным дням. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам главы комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александра Семенникова, к обсуждению этой темы надо привлечь все заинтересованные стороны.

"Этот вопрос требует обсуждения. Мне нетрудно написать обращение в департамент транспорта по этой теме, но пока нет уверенности на 100 процентов, что это правильно. У меня планируется встреча с одним из руководителей департамента, можно будет и этот вопрос поднять", – сказал Семенников.

Ранее на сайте Российской общественной инициативы проводилось голосование за то, чтобы разрешить провоз велосипедов в метро в выходные дни. Идею поддержали 303 человека, против нее высказались 40.

Авторы голосования указывают на то, что в городе создаются зоны, удобные для катания на велосипедах, но этих зон недостаточно. Добраться до них на велосипеде не всегда удобно, особенно из удаленных районов города. Сейчас в метро разрешено перевозить только складные и детские велосипеды.

Напомним, что с 27 мая пассажирам пригородных электричек разрешили бесплатно провозить велосипед ранним утро и поздним вечером. Дополнительный интервал был установлен по многочисленным просьбам пассажиров.

Бесплатным остался провоз велосипедов в дневное время – с 11.00 до 16.00. Для прохода через турникет велосипедисту нужно оформить в кассе отдельный бесплатный билет для своего транспортного средства.