Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Московский метрополитен опроверг информацию о задымлении на станции "Площадь Ильича", сообщает пресс-служба метро на своей странице в соцсети Twitter.

Отмечается, что сообщения ряда СМИ о задымлении не соответствуют действительности. Поезда на Калининской линии метро ходят в штатном режиме.

Ранее стало известно, что на желтой ветке метро произошел сбой. На станции "Новогиреево" в течение 10 минут стоял поезд. Движение было прекращено по техническим причинам.

При этом некоторые СМИ сообщали, что причиной сбоя стало задымление.

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