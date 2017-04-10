Фото: m24.ru/Игорь Иванко
Московский метрополитен опроверг информацию о задымлении на станции "Площадь Ильича", сообщает пресс-служба метро на своей странице в соцсети Twitter.
Отмечается, что сообщения ряда СМИ о задымлении не соответствуют действительности. Поезда на Калининской линии метро ходят в штатном режиме.
Ранее стало известно, что на желтой ветке метро произошел сбой. На станции "Новогиреево" в течение 10 минут стоял поезд. Движение было прекращено по техническим причинам.
При этом некоторые СМИ сообщали, что причиной сбоя стало задымление.