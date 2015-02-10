В вагоны метро запустят мобильные бригады уборщиков

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В подземке появятся мобильные бригады уборщиков. Они будут оперативно собирать мусор, оставленный пассажирами в вагонах. Как сообщил M24.ru начальник службы пассажирских сервисов московского метрополитена Андрей Филатов, бригады создадут для повышения качества услуг по уборке подземки. Новые мобильные бригады будут дежурить на каждой конечной станции. Как отмечают эксперты, сейчас мусор из вагонов убирают лишь раз в 12 часов, когда поезд заходит в депо. Организовать мобильные бригады должен будет единый подрядчик, которому передадут поддержание порядка в подземке, подчеркнул Филатов.

"Одна из важнейших задач, которые мы сейчас решаем – поддержание чистоты в поездах и на станциях. Для этого метрополитен разрабатывает новые стандарты уборки и требования к качеству этих услуг", - рассказал Андрей Филатов. По его словам, изменение стандартов предполагает, что уборку всех пассажирских объектов метрополитена передадут в руки одного подрядчика. Срок внедрения новых стандартов пока не известен. Согласно плану закупок метрополитена, в 2015 году будет объявлено четыре конкурса на уборку станций и прилегающих территорий. Их должны разыграть в марте, апреле, мае и июне 2015 года.

Сейчас метро убирают как специализированные клининговые компании, так и сотрудники собственных служб метрополитена. Коммерческие компании осуществляют общую уборку вестибюлей, станций и переходов. А метрополитен самостоятельно поддерживает чистоту подвижного состава, эскалаторов, осветительных приборов и элементов декора станций.

Если же уборкой в метро займется один подрядчик, то поддерживать порядок на станциях и в вагонах будет проще. "Например, пассажир в вагоне что-то уронил или выбросил. Поезд идет по маршруту, и мусор продолжает лежать там, пока состав не прибудет в депо, - пояснил начальник службы подземки.- Если это жидкость, то она успевает растечься по вагону".

Согласно новым стандартам, которые разрабатывает метрополитен, подрядчик организует мобильные бригады на конечных станциях. Они будут заходить в вагоны и оперативно убирать мусор после высадки всех пассажиров.

Впервые работы по уборке станций и вестибюлей метрополитен отдал стороннему подрядчику в 2012 году. К первому конкурсу столичной подземки было много вопросов у Федеральной антимонопольной службы, а к работе победивших подрядчиков были претензии у миграционной службы. В 2013 году условия конкурсов на поддержание чистоты в метро стали более жесткими. Так, за прием на работу нелегалов клининговые компании должны были заплатить штраф в 100 тысяч рублей, кроме того, им грозило расторжение договора в течение 7 дней.





Президент Союза клининговых компаний России Дмитрий Шмаров отметил, что организация обращалась к руководителю подземки с просьбой создать единую службу по уборке метро. "Мы, правда, предлагали метрополитену взять в работу нескольких крупных подрядчиков, в том числе и для сравнения качества их услуг", - рассказал Шмаров. Кроме того, по словам эксперта, метро следует организовать собственную службу, которая будет контролировать и координировать работу подрядчика.

Он отметил, что для уборки метрополитена потребуется штат не менее чем в 3 тысячи сотрудников. "Подземка - второй крупнейший заказчик клининговых услуг в России после министерства обороны. Сейчас будет непросто найти одну компанию, способную потянуть такой объем работы, учитывая массовые сокращения на всех предприятиях", - добавил эксперт.

Эксперт организации "Город и транспорт" Александр Морозов отметил, что поезда в метро заходят в депо примерно раз в 12 часов. Таким образом мобильные бригады в разы увеличат количество уборок в поезде. При этом у группы уборщиков будет около 3-4 минут, чтобы очистить вагоны, пока состав переходит с одной платформы на другую. "Логично, чтобы в один вагон заходил один уборщик, тогда они успеют собрать весь мусор и, возможно, даже протереть пол", - отметил эксперт.

Работу бригад, по мнению Морозова, следует приостанавливать на время часа пик. "Пассажирам не понравится, если уборщики будут выходить из вагонов, мешая им поскорее зайти и занять сидячее место. Да и самим работникам будет не очень удобно протискиваться сквозь толпу", - пояснил эксперт. Морозов также отметил, что переход на новые стандарты уборки не должен вести к подорожанию билетов в метро.

Дарья Миронова