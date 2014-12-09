С 1 января в метро перестанут принимать документы на соцкарты у студентов

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

С 1 января 2015 года в кассах метрополитена перестанут принимать документы на оформление соцкарты у студентов и школьников. Чтобы получить скидку на проезд, молодым людям надо будет обращаться в МФЦ. Об этом рассказал M24.ru источник в мэрии.

"С 1 января 2015 года прекращается прием анкет-заявок на оформление социальных карт для школьников, учащихся колледжей и студентов. Это не профильная задача для кассиров. Она создает неудобства и для самих учащихся, которым приходится приезжать с документами несколько раз, и для остальных пассажиров, поскольку к кассами образуются очереди. Выдача социальной карты – государственная услуга, которую должны предоставлять квалифицированные специалисты в многофункциональных центрах", - пояснил источник.

При этом если заявки были поданы до 1 января, то получить соцкарту можно будет в той же кассе метро и после Нового Года. Социальная карта москвича дает учащимся скидку в 50% на проезд в метро и общественном транспорте.

Напомним, в начале августа семь МФЦ стали принимать у студентов документы на оформление соцкарты. В сентябре услуга стала доступна во всех многофункциональных центрах столицы. Отметим, что если студент получает карточку в метро, то он должен взять там анкету, заполнить ее, заверить в вузе, отнести обратно в кассу и затем еще раз прийти, чтобы получить соцкарту. При оформлении карты в МФЦ достаточно будет принести туда паспорт и студенческий билет, сделать фотографию и заполнить анкету можно на месте, заверять анкету в вузе не потребуется. После этого студенту останется только снова прийти и получить соцкарту. На сегодняшний день в Москве открыты 98 МФЦ. Все они работают по экстерриториальному принципу, то есть учащиеся и студенты могут обращаться за получением социальной карты в любой центр, вне зависимости от места жительства или местонахождения учебного учреждения.

В 2014 году в Москве начали выдавать новые, модернизированные соцкарты, оснащенные технологией PayPass. К середине ноября было выпущено 5 миллионов социальных карт.

София Сарджвеладзе