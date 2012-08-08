Владельцы маршруток не хотят возить пассажиров по проездным

ИТАР-ТАСС

Частные перевозчики не хотят, чтобы на их услуги распространялось действие единого билета на все виды общественного транспорта. Его планируется ввести в столице в начале следующего года.

Владельцев маршруток не устраивают предлагаемые схемы распределения доходов, рассказали "Известиям" владелец компании "Транс-вэй" Владислав Толстухин и руководитель объединения перевозчиков "Межрегионавтотранс" Сергей Храпач.

По словам Толстухина, единственная система, которая действительно сможет работать, такова: власти получают все доходы от продажи билетов, а потом выплачивают перевозчику его долю — на основе договора с фиксированным числом рейсов маршруток. Но о таком подходе пока речи не идет.

Как пояснили в пресс-службе департамента транспорта, система распределения доходов и тарифы еще разрабатываются. Пока, согласно планам департамента, единый проездной будет повременным. По одному билету в течение 90 минут можно будет ездить на всех видах транспорта, включая метро и электрички. По оценке Максима Ликсутова, полтора часа - среднее время, за которое можно добраться из спальных районов до центра.

По мнению экспертов, единый будет не слишком дешевым, и за 90 минут проезда будет необходимо заплатить примерно 35 рублей. Правда, власти пообещали также разработать билеты на 24 и 48 часов, их стоимость не уточняется.

По словам Сергея Храпача, вводить единый билет, по которому нельзя будет проехать на маршрутке, практически бессмысленно. "Иначе человек, купивший такой билет, выйдя из метро, не сможет поехать на первой подошедшей маршрутке, — отмечает он. — Ему придется ждать автобуса или троллейбуса. А, например, вечером они ходят редко. Следовательно, пассажир либо мерзнет на остановке, либо, несмотря на свой единый билет, отдельно платит частникам".

По мнению сопредседателя организации "Город и транспорт" Антона Буслова, владельцы маршруток не хотят введения единого билета, потому что он сделает прозрачным их заработок. "Многие частники главной задачей своего бизнеса видят отнюдь не перевозки, а отмывание денег за счет огромного оборота неконтролируемой наличности. Введение единого билета эту возможность прикроет, потому что все расчеты будут проводиться по безналу. Соответственно, они никогда не будут выступать за такую систему", - считает эксперт.

Напомним, не так давно столичные власти разработали модель управления, которая направлена на повышение уровня сервиса в общественном транспорте. Помимо введения единого билета, планируется свести к минимуму конкуренцию между частниками - по принципу "один перевозчик на маршрут". Также власти хотят обязать всех владельцев маршруток провозить льготников бесплатно. Кроме того, планируется продлить сроки действия проездных билетов.