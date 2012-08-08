Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

08 августа 2012, 09:22

Владельцы маршруток не хотят возить пассажиров по проездным

метро транспорт Максим Ликсутов наземный транспорт Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы маршрутные такси проездные свежая пресса

ИТАР-ТАСС

Частные перевозчики не хотят, чтобы на их услуги распространялось действие единого билета на все виды общественного транспорта. Его планируется ввести в столице в начале следующего года.

Владельцев маршруток не устраивают предлагаемые схемы распределения доходов, рассказали "Известиям" владелец компании "Транс-вэй" Владислав Толстухин и руководитель объединения перевозчиков "Межрегионавтотранс" Сергей Храпач.

По словам Толстухина, единственная система, которая действительно сможет работать, такова: власти получают все доходы от продажи билетов, а потом выплачивают перевозчику его долю — на основе договора с фиксированным числом рейсов маршруток. Но о таком подходе пока речи не идет.

Как пояснили в пресс-службе департамента транспорта, система распределения доходов и тарифы еще разрабатываются. Пока, согласно планам департамента, единый проездной будет повременным. По одному билету в течение 90 минут можно будет ездить на всех видах транспорта, включая метро и электрички. По оценке Максима Ликсутова, полтора часа - среднее время, за которое можно добраться из спальных районов до центра.

По мнению экспертов, единый будет не слишком дешевым, и за 90 минут проезда будет необходимо заплатить примерно 35 рублей. Правда, власти пообещали также разработать билеты на 24 и 48 часов, их стоимость не уточняется.

По словам Сергея Храпача, вводить единый билет, по которому нельзя будет проехать на маршрутке, практически бессмысленно. "Иначе человек, купивший такой билет, выйдя из метро, не сможет поехать на первой подошедшей маршрутке, — отмечает он. — Ему придется ждать автобуса или троллейбуса. А, например, вечером они ходят редко. Следовательно, пассажир либо мерзнет на остановке, либо, несмотря на свой единый билет, отдельно платит частникам".

По мнению сопредседателя организации "Город и транспорт" Антона Буслова, владельцы маршруток не хотят введения единого билета, потому что он сделает прозрачным их заработок. "Многие частники главной задачей своего бизнеса видят отнюдь не перевозки, а отмывание денег за счет огромного оборота неконтролируемой наличности. Введение единого билета эту возможность прикроет, потому что все расчеты будут проводиться по безналу. Соответственно, они никогда не будут выступать за такую систему", - считает эксперт.

Напомним, не так давно столичные власти разработали модель управления, которая направлена на повышение уровня сервиса в общественном транспорте. Помимо введения единого билета, планируется свести к минимуму конкуренцию между частниками - по принципу "один перевозчик на маршрут". Также власти хотят обязать всех владельцев маршруток провозить льготников бесплатно. Кроме того, планируется продлить сроки действия проездных билетов.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать