Изменяется режим работы станции метро "Киевская" Кольцевой линии

Изменился режим работы станции метро "Киевская"

Со вторника, 8 июля, изменяется режим работы станции "Киевская" Кольцевой линии московского метро. Это связано с капитальным ремонтом эскалатора.

В 7:30 утра в течение часа эскалаторы на выходе в город и переходе на Филевскую линию будут работать только на спуск. Подняться на них нельзя будет также с 17:00 и до 19:30. Такой режим работы будет действовать с понедельника по четверг. В пятницу утром ограничение будет таким же, а вот вечером изменения в работе станции вступят с 16:00 и до 18:30.

Пресс-секретарь ГУП "Московский метрополитен" Анжелика Филиппова в интервью телеканалу "Москва 24" рассказала подробности вступающих в силу изменений режима работы станции "Киевская" Кольцевой линии.

"Московский метрополитен приносит пассажирам извинения за временные неудобства и убедительно просит с пониманием отнестись к проведению капитального ремонта эскалатора на данной станции. Эта мера является вынужденной для обеспечения безопасности перевозки наших пассажиров. Не случайно, что капитальный ремонт эскалатора на станции "Киевская" Кольцевой линии организован в летний период. Как известно, это период отпусков и пассажиропоток становится значительно меньше, чем в другое время", - заявила Анжелика Филиппова.

Таким образом, перейти с "Киевской" Кольцевой линии на Филевскую можно будет только через станцию Арбатско-Покровской ветки.

В остальное время переход будет работать в штатном режиме. Завершить все работы планируется к 5 сентября этого года.