Московский метрополитен разрабатывает схему размещения зарядок для мобильников

В столичном метро разработают схему размещения розеток для зарядки мобильных устройств, сообщил замруководителя столичного департамента транспорта Гамид Булатов.

"В этом году мы планируем утвердить концепцию и схему размещения розеток для зарядки мобильных устройств. Совершенно точно могу сказать, что они появятся в отремонтированных и новых вестибюлях станций. Например, на станциях "Митино", "Строгино", "Новокосино", "Котельники", – цитирует Булатова ТАСС.

Напомним, на станции метро "Котельники" уже устанавливали специальный автомат для зарядки мобильных телефонов и других электронных гаджетов. Однако в ноябре минувшего года его отправили на техническую доработку. Новый дизайн конструкции исключит провода для зарядки, останутся только специальные порты для подключения зарядных устройств.

Ранее начальник московского метро Дмитрий Пегов сообщал, что в ближайшее время в столичной подземке установят около 30 стоек для зарядки телефонов.