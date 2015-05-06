Движение поездов на Замоскворецкой линии метро восстановлено

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Движение на Замоскворецкой линии метро полностью восстановлено, сообщили M24.ru в пресс-службе московской подземки.

Как добавляет Агентство "Москва", в 13.38 пассажира достали из-под поезда. Мужчина остался жив, его увезла скорая помощь.

Ранее M24.ru сообщало, что движение поездов метро от станции "Орехово" до "Новокузнецкой" Замоскворецкой линии приостановили после падения пассажира на рельсы.

Инцидент произошел в 13.13 на станции "Автозаводская". В результате этого интервалы движения на "зеленой" ветке метро были увеличены.