Участок Некрасовской линии закроют с 17 по 19 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая 2015, 14:10

Город

Движение поездов на Замоскворецкой линии метро восстановлено

Фото: ТАСС/Денис Вышинский

Движение на Замоскворецкой линии метро полностью восстановлено, сообщили M24.ru в пресс-службе московской подземки.

Как добавляет Агентство "Москва", в 13.38 пассажира достали из-под поезда. Мужчина остался жив, его увезла скорая помощь.

Ранее M24.ru сообщало, что движение поездов метро от станции "Орехово" до "Новокузнецкой" Замоскворецкой линии приостановили после падения пассажира на рельсы.

Инцидент произошел в 13.13 на станции "Автозаводская". В результате этого интервалы движения на "зеленой" ветке метро были увеличены.

метро сбои в движении падения на рельсы чп

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика