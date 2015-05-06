Памятные билеты ко Дню Победы будут продавать в метро с 7 по 10 мая

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Праздничные билеты на метро, посвященные 70-летию Победы, можно будет приобрести с 7 по 10 мая, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Кроме того, с 14 по 17 мая москвичи смогут приобрести памятные билеты, выпущенные ко дню рождения метрополитена. Тираж билетов составит по 500 тысяч экземпляров.

"Выпуск памятных билетов – давняя традиция Московского метрополитена. Впервые такой билет появился в кассах ко Дню рождения метро 13 лет назад, в 2002 году, с тех пор было напечатано около полутора сотен разновидностей памятных билетов.

Памятные билеты выпускаются к городским и общегосударственным праздникам, открытию новых и реконструируемых станций метрополитена, ко Дню рождения метрополитена и годовщинам памятных дат из его истории", - отмечается в сообщении подземки.

Ранее M24.ru сообщало, что летом этого года московский метрополитен начнет выпускать билеты в новом оформлении. Новые билеты будут ярко-красной фирменной расцветки метрополитена и на них укажут телефон контактного центра транспортного комплекса.

Всего планируется выпустить 235 миллионов новых билетов, которых пассажирам хватит до следующего года.

Напомним, в течение всего мая 2015 года в честь 80-летия столичного метрополитена на всех линиях станции метро объявляют известные артисты, режиссеры и журналисты. Помимо обычных объявлений "звезды" поздравляют пассажиров с юбилеем столичной подземки. Для каждой линии, по правилам подземки, мужской голос объявляет станции при движении в центр и женский – из центра.

Кроме того, с 1 по 31 мая в подземке проходит игра "Метроквест". Для участия необходимо скачать и установить на свой мобильный телефон приложение "Мобильный квест", а затем пройти один из трёх маршрутов игры. На каждой "дорожке" участников ждет четыре вопроса. Отвечая на них правильно и последовательно, игроки проходят весь маршрут.

С 5 мая в вестибюлях кольцевой линии метро появились тантамарески, изображающие разные специальности работников метрополитена. Пассажиры могут сфотографироваться в образе машиниста поезда, дежурного по станции и других специалистов метро.