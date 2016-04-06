На фиолетовой ветке метро произошел сбой в движении поездов

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Сбой в движении поездов произошел на Таганско-Краснопресненской линии метро из-за падения человека на рельсы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева.

Инцидент произошел в 19:45 на станции "Рязанский проспект".

По словам Мышляева, упавшего подняли в 19:50. В результате происшествия движение поездов приостанавливалось на пять минут.

Сейчас движение входит в график, сообщает официальный Twitter Московского метрополитена.

"Ранее были незначительно увеличены интервалы от станции "Рязанский проспект" до "Выхино", – уточняется в сообщении.

Напомним, днем в среду из-за инцидента с пассажиром поезда временно не ходили между станциями "Щелковская" и "Первомайская". Движение поездов осуществлялось только от "Партизанской" до "Пятницкого шоссе" в обоих направлениях. Также была закрыта на вход станция "Щелковская".