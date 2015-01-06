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06 января 2015, 11:54

На участке Сокольнической линии возобновилось движение поездов

метро рельсы Тропарево Саларьево

Фото: ТВССМихаил Джапаридзе

В столичном метро возобновилось движение на участке Сокольнической линии от станции "Университет" до "Тропарево", сообщает телеканал "Москва 24".

Со 2 января там велись ремонтно-строительные работы, 500 сотрудников подземки в три смены проводили укладку нового пути и прокладывали контактный рельс. Кроме того, там подключали новое оборудование для ввода станций "Румянцево" и "Саларьево".

Все это время вдоль участка метро ходили бесплатные автобусы с литерой "М". За 4 дня они перевезли более полумиллиона человек.

Ранее начальник столичной подземки Дмитрий Пегов сообщал, что во втором квартале 2015 года для пассажиров откроется станция "Саларьево".

"Москва в цифрах": Метро "Саларьево"

Он отметил, что станция начнет работу до конца 2014 года, однако первое время будет использоваться для выполнения технических разворотов составов.

Напомним, станция "Саларьево" Сокольнической линии метрополитена – мелкого заложения. Она расположена на территории Новомосковского административного округа, на участке между Киевским шоссе и деревней Саларьево, к югу от развязки Киевского шоссе и Родниковой улицы.

Общая длина станционного комплекса составит 240 метров, длина платформы 162 метра. Станция будет двухъярусной, по проекту над платформенной частью станции будет построен второй этаж для технологических и служебных помещений станции.

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