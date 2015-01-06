На участке Сокольнической линии возобновилось движение поездов

Фото: ТВССМихаил Джапаридзе
В столичном метро возобновилось движение на участке Сокольнической линии от станции "Университет" до "Тропарево", сообщает телеканал "Москва 24".
Со 2 января там велись ремонтно-строительные работы, 500 сотрудников подземки в три смены проводили укладку нового пути и прокладывали контактный рельс. Кроме того, там подключали новое оборудование для ввода станций "Румянцево" и "Саларьево".
Все это время вдоль участка метро ходили бесплатные автобусы с литерой "М". За 4 дня они перевезли более полумиллиона человек.
Ранее начальник столичной подземки Дмитрий Пегов сообщал, что во втором квартале 2015 года для пассажиров откроется станция "Саларьево".
Он отметил, что станция начнет работу до конца 2014 года, однако первое время будет использоваться для выполнения технических разворотов составов.
Напомним, станция "Саларьево" Сокольнической линии метрополитена – мелкого заложения. Она расположена на территории Новомосковского административного округа, на участке между Киевским шоссе и деревней Саларьево, к югу от развязки Киевского шоссе и Родниковой улицы.
Общая длина станционного комплекса составит 240 метров, длина платформы 162 метра. Станция будет двухъярусной, по проекту над платформенной частью станции будет построен второй этаж для технологических и служебных помещений станции.