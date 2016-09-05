Тоннель от "Раменок" до "Мичуринского проспекта" начнут строить до конца недели

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Прокладывать участок тоннеля метро от "Раменок" до "Мичуринского проспекта" начнут до конца недели, цитирует пресс-служба столичного Стройкомплекса главу ведомства Марата Хуснуллина. Тоннелепроходческий щит уже смонтирован и находится в стартовом котловане, ведутся последние приготовления.

"Уже на этой неделе стартует тоннелепроходческий комплекс от станции "Раменки" в сторону станции "Мичуринский проспект", – заявил Хуснуллин. Этот участок введут в эксплуатацию до конца следующего года. Он войдет в состав южного радиуса Калининско-Солнцевской линии метро.

По словам Марата Хуснуллина, новая ветка формируется поэтапно. Первый участок желтой ветки метро от "Делового центра" до "Парка Победы" длиной 3,35 км уже сдали в эксплуатацию. В 2016 году планируется сдать второй участок с тремя станциями от "Парка Победы" до "Раменок". Длина участка "Парк Победы" – "Минская" – "Ломоносовский проспект" – "Раменки" составит 7,25 километра.

Третий участок от "Раменок" до "Рассказовки" откроют в 2017 году. Участок включит в себя восемь станций: "Раменки" – "Мичуринский проспект" – "Очаково" – "Говорово" ("Терешково") – "Солнцево" – "Боровское шоссе" – "Новопеределкино" – "Рассказовка".

Кроме того, к 2020 году на центральном пятикилометровом участке линии, который пройдет через исторический центр города, планируется разместить три станции: "Волхонка", "Плющиха" и "Дорогомиловская".

Ознакомиться с перспективной схемой линий московского метрополитена по 2020-й год можно на сайте Стройкомплекса.