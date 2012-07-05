Пьяный пассажир метро ранил ножом полицейского

Сотрудник УВД на столичном метрополитене получил ранение при задержании дебошира.

Инцидент произошел в четверг около полудня на станции метро "Каховская" Каховской линии. К дежурившим на станции полицейским обратился контролер метро, сообщивший о пьяном пассажире, который бродит по платформе с ножом.

Полицейские направились к дебоширу, чтобы его задержать, однако мужчина оказал сопротивление и ударил ножом одного из стражей порядка. Несмотря на ранение, полицейский помог коллегам задержать нарушителя.

Приехавшие врачи диагностировали у пострадавшего резаную рану предплечья, сообщает пресс-служба столичной полиции.

В отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела.