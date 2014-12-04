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04 декабря 2014, 19:06

Конкурс на поставку 768 вагонов московского метро признан несостоявшимся

метро конкурсы бизнес вагоны поставки

Фото: M24.ru

Конкурс на поставку 768 вагонов московского метро признан несостоявшимся, так как на него была подана только одна заявка, следует из размещенного на сайте госзакупок протокола.

На участие в конкурсе поступила только одна заявка от "Трансхолдлизинг" - дочерняя структура "Трансмашхолдинга". Компания предложила поставить столичному метро 768 вагонов за 130 миллиардов рублей. Как рассказали M24.ru в пресс-службе "Трансмашхолдинга", столичный метрополитен до 8 декабря решит, заключить с ними договор как с единственным участником или заново провести конкурс.

Ранее метрополитен объявил тендер на поставку новых поездов для Таганско-Краснопресненской линии и их техническое обслуживание, начальная цена контракта превышала 133 миллиарда рублей. Победитель конкурса должен был поставить вагоны с 2017 по 2020 годы.

Одним из основных условий конкурса была локализация производства на территории России, то есть вагоны должны быть произведены в РФ. Это будет гарантировать бесперебойность поставок.

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Компания Siemens назвала "очень жесткими" условия тендера московского метро на поставку вагонов. В частности, сложности тендера заключаются в организации производства подвижного состава на территории России и высокой локализации - около 80%.

Кроме того, условия конкурса вызвали нарекания у ряда компаний, которые обратились с жалобой в ФАС. В числе авторов жалобы были УВЗ, Bombardier и СП испанская CAF и группа "Синара".

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Напомним, новые поезда, начнут курсировать на Таганско-Краснопресненской линии в 2017 году. Они будут управляться в основном в полуавтоматическом режиме. Дверной проем новых поездов будет увеличен на 15 сантиметров - люди одновременно смогут входить и выходить из вагона метро, что позволит сэкономить время при посадке. Кроме того, в поездах будет сквозной межвагонный проход.

С 2014 года покупка новых вагонов метрополитена производится по контрактам жизненного цикла. Согласно такому контракту, производитель вагонов обязуется не только их предоставить для нужд метро, но и обслуживать их на протяжении 30 лет.

С начала 2014 года московский метрополитен закупил 128 новых вагонов. Первый в России контракт жизненного цикла на поставку 832 вагонов метро (104 поездов) был заключен с ОАО "Метровагонмаш" в 2014 году. Согласно документу, 264 вагона метрополитен получит уже до конца этого года, а остальные – до 2017 года.

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