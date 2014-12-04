Для болельщиков ЧМ-2018 предлагают ввести единую транспортную карту

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Для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года в городах России, где пройдут матчи, могут ввести единую транспортную карту. Об этом рассказал представитель организации "Транспортная дирекция ЧМ-2018 в России" Алексей Петров, сообщает Агентство "Москва".

По словам Петрова, единые транспортные карты будут использоваться наравне с местными вариантами оплаты проезда.

Таким образом, обладатели билетов на матчи смогут пользоваться транспортной картой в городах, где пройдут те или иные поединка мундиаля. Технологию планируется протестировать в 2016-2017 годах.

Отметим, что болельщикам из других стран, которые посетили чемпионат мира по легкой атлетике в Москве в прошлом году, выдавали проездные билеты на метро.

Мундиаль-2018 пройдет с 8 июня по 8 июля в 11 городах России на 12 стадионах. В столице поединки первенства планеты примут "Лужники" и "Открытие Арена". В "Лужниках" состоятся матч открытия турнира и финал.