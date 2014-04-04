Мосэкомониторинг не выявил превышения концентрации стирола в метро

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Экологический мониторинг не выявил превышения концентрации стирола на станциях метро "Лесопарковая" и "Битцевский парк".

Как сообщили агентству "Интерфакс" в департаменте природопользования и защиты окружающей среды, результаты анализов проб, сделанные в лаборатории, показали, что превышений предельно допустимой концентрации на станциях "Лесопарковая" и "Битцевский парк" не выявлено ни по стиролу, ни по другим вредным для человека веществам - формальдегиду, аммиаку, сероводороду, толуолу, бензолу.

В департаменте уточнили, что пробы были отобраны в нескольких точках на станциях "Лесопарковая" и "Битцевский парк" специалистами ГПБУ "Мосэкомониторинг" 3 апреля по просьбе руководства Московского метрополитена.

Напомним, накануне начальник столичного метрополитена Иван Беседин сообщил, что концентрация стирола на новых станциях повысилась из-за краски.





Ранее некоторые СМИ сообщили о возможном закрытии станций "Лесопарковая" и "Битцевский парк", где в результате проведенных замеров воздуха была выявлена повышенная концентрация стирола.

Стирол - это токсичное вещество, которое применяют для производства полимеров. Он обладает раздражающим и канцерогенным эффектом и имеет очень неприятный запах.