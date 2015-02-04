Льготники смогут получать временные проездные билеты на метро

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Временные проездные билеты льготникам, не имеющим соцкарту москвича, а также почетным донорам Москвы, будут выдавать в кассах метро до 28 февраля. Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Временные билеты действуют в течение трех дней и распространяются как на проезд в метро, так и на монорельсе. Билеты выдаются при предъявлении паспорта и документа, подтверждающего право на льготу.

Ранее M24.ru сообщало, что московским пенсионерам перестали предоставлять льготные билеты на общественном транспорте по временным документам. Получить временный льготный билет или бесплатный посадочный талон можно только при предъявлении неисправной соцкарты москвича, неисправного временного единого социального билета или неисправной универсальной электронной карты.

Таким образом, временные льготные билеты больше не выдаются по справкам, подлинность которых сотрудники метрополитена не могут проверить.

При оформлении пенсионных документов (этот процесс занимает около месяца) жители города получают в Пенсионного фонде специальные справки. Ранее, чтобы сэкономить на проезде до получения соцкарты, пенсионеры могли бесплатно оформить в кассе временный льготный билет.

Теперь пожилым горожанам в период оформления пенсионных документов придется платить за проезд в метро на общих основаниях. Кроме того, получить бесплатные посадочные талоны в киосках "Мосгортранса" теперь также невозможно.

В то же время пенсионеры могут обратиться в любой МФЦ для оформления карты москвича и получить временный единый социальный билет, который позволит пользоваться общественным транспортом бесплатно и без ограничений до момента изготовления соцкарты.