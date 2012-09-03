Десятки тысяч горожан опоздали на работу из-за очередей в метро

Огромные очереди, давка и потеря времени – так началось первое утро первой рабочей недели осени для тех, кто не успел заранее купить проездные билеты на метро

Десятки тысяч человек в Москве опоздали в понедельник - 3 сентября - на работу из-за очередей за проездными билетами на станциях столичного метро.

В вестибюлях целого ряда станций, расположенных в спальных районах столицы, образовались огромные очереди в кассы за проездными билетами, сообщает "Интерфакс".

Автоматы, с помощью которых пассажиры могут приобрести билет на одну-две поездки, в большинстве случаев перестали работать уже к девяти утра.

По словам очевидцев, время в очереди за билетом занимало до 30 минут в зависимости от количества касс в вестибюле.

Сообщения об опозданиях с утра начали появляться в социальной сети twitter. "Сегодня многие опоздают на работу. В кассы метро гигантские очереди за билетами, а автоматы для продажи, естественно, не работают", — написал один из пользователей в своем микроблоге.

"Народ предлагает 100 рублей за то, что бы их пропустили по своему проездному" - сообщает другой пользователь.

Больше половины станций метро на сегодня испытывают суммарную суточную нагрузку более 50 тысяч пассажиров. Наиболее загруженными являются "Выхино", "Юго-Западная", "Новогиреево", "ВДНХ", "Кузьминки", "Речной вокзал", "Тушинская", "Щелковская", "Китай-город", через которые ежедневно проходят от 100 до 150 тысяч человек.