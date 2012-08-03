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Город

03 августа 2012, 12:07

В Москве появится комбинированный временной проездной билет

метро общественный транспорт наземный транспорт проездной власть

ИТАР-ТАСС

В следующем году москвичи и гости столицы смогут ездить по новому проездному на общественном транспорте – он будет ограничен лишь по времени, сообщает газета "Московский Комсомолец".

В течение 90 минут - а именно столько надо, чтобы добраться из любого спального района Москвы до центра, - пассажир сможет использовать один билет для всех видов общественного транспорта.

Тарифы пока не объявлены, но, как заверил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов, новый проездной не ударит по кошельку пассажиров. Москвичи смогут им воспользоваться уже в начале следующего года.

Для туристов и гостей столицы планируется ввести проездной билет без лимита поездок с увеличенным временным интервалом - 24 или 48 часов.
Ранее уже сообщалось про увеличение сроков действия проездных билетов на общественный транспорт и метрополитен.

Билеты с лимитом по времени давно используются в крупнейших европейских столицах: Париже, Риме, Лондоне. Главные отличия от нового московского проездного – любой временной интервал (до одного года), разделение города по транспортным зонам с разными тарифами и возможность привязки музейных карт.

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