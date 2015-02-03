На участке Замоскворецкой линии метро остановлено движение поездов

Станция метро "Белорусская". Фото: M24.ru

На участке Замоскворецкой линии метро от станции "Белорусская" до "Театральной" остановлено движение поездов, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной подземки.

Это связано с падением человека на рельсы на станции "Тверская".

В метрополитене просят пассажиров пользоваться кольцевой линией метро. В ближайшее время движение на "зеленой" ветке будет восстановлено.

Как сообщает Агентство "Москва", женщина пыталась покончить жизнь самоубийством, бросившись на рельсы на станции "Тверская". "На данный момент процесс извлечения пострадавшей с путей еще не закончен", - пояснил собеседник агентства.

Станция метро "Театральная". Фото: M24.ru