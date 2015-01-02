На Кольцевой линии погиб мужчина, ехавший между вагонами метро

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На кольцевой линии метро, в районе станции метро "Киевская" погиб 24-летний мужчина, ехавший между вагонами метро. Он не удержался на межвагонной сцепке и упал на пути, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, юноша проехал от станции метро "Парк культуры" до станции метро "Киевская". После падения он скончался на месте от полученных травм. Труп направлен в морг №4.

Напомним, 30 декабря на станции метро "Тургеневская" 56-летняя женщина упала под поезд. От полученных травм она скончалась.