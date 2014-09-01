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Город

01 сентября 2014, 13:15

По московским меркам: Вершина столицы

метро Теплый стан Эверест цифры и факты По московским меркам

Сетевое издание m24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. Какие парки соединяет самая длинная велодорожка столицы? Какая фабрика начала изготовлять шоколад 200 лет назад? Какой храм Москвы - самый древний? Об этом и многом другом читайте в наших материалах "По московским меркам".


Подобно Риму и Константинополю, Москва построена на семи холмах. Самая же высокая точка столицы зафиксирована на Теплостанской возвышенности. Рассказывают, что раньше Теплый стан был местом остановки ханских посланников-баскаков, ездивших между Москвой и Золотой Ордой. Остановка в пути обозначалась словом "стан", отсюда и пошло название района.

Наивысшая точка Москвы составляет 254,6 метра над уровнем моря и находится в месте пересечения Профсоюзной улицы и Новоясеневского проспекта. Неподалеку и, что интересно, совсем близко к поверхности земли (глубина заложения - всего 8 метров) расположилась станция метро "Теплый стан". Рядом со станцией можно заметить большой валун - именно он когда-то обозначал самую высокую точку Москвы (250 метров). Однако перерасчеты, проведенные в середине XIX века, определили, что рекордная высота оказалась больше на 4,6 метра и юго-западнее валуна. В новой точке был установлен специальный геодезический знак, однако в 2010 году в ходе проведения электротехнических работ его снесли. Сегодня ориентиром может служить только опора линий электропередач в виде металлической трубы.

Фото: ИТАР-ТАСС

Однако какой бы высокой ни была "вершина" Москвы, она более чем в 35 раз ниже самой высокой точки планеты - Эвереста. Эта гора в Гималаях, известная также под именем Джомолунгма, уходит в поднебесье на высоту от 8844 до 8852 метров над уровнем моря (по разным источникам). Впервые покорить ее человеку удалось только в 1953 году: тогда свои следы на вершине оставили Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей.

Сюжет: По московским меркам: город в цифрах и фактах

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