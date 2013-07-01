Проект напольной навигации в метро признали успешным

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Власти Москвы признали эксперимент с нанесением напольной разметки в метро успешным. В ноябре напольная навигация появится на станциях Кольцевой линии и пересадочных станциях внутри нее.

"Эффективность проекта оценивалась по нескольким составляющим – опросы пассажиров на станциях, на сайте департамента, данные с камер об использовании пассажирами предложенных указателей. Маркировку входа – выхода на платформе делать не планируется. Но указатели действительно нужны в метро, москвичи их используют. Проект напольной навигации в целом был принят очень позитивно", - рассказал и.о. заместителя мэра Москвы, и.о. руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

В опросе, который проводится в Москве четыре месяца, приняли участие 18 608 человек. На вопрос о необходимости размещения на остальных станциях метро навигации положительно ответили более 15 тысяч человек, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Отметим, что навигация подсказывает, какой стороны держаться перед лестницами и эскалаторами, упрощает ориентирование на выходе из метро и направляют движение потока пассажиров.