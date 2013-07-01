В вагонах метро не нашли системных дефектов

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В вагонах московского метро не выявлено никаких системных дефектов. Об этом сообщил замглавы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Евгений Михайлов.

Проверка вагонов была проведена из-за ЧП, которое произошло 11 июня. Поезд остановился между станциями "Серпуховская" и "Тульская", как выяснилось, из-за неисправности вагона, собранного в 2013 году.

После этого начались проверки новых партий вагонов на наличие системных дефектов. По словам Михайлова, авария 11 июня рассматривается как единичный случай.

В настоящее время в Московском метрополитене проходит единая большая комплексная проверка. Сроки ее завершения пока не известны, сообщает телеканал "Москва 24".

Отметим, что в последнее время в метро участились ЧП. Так, накануне движение поездов на Филевской линии было дважды остановлено из-за грозы - на открытом участке подземки на рельсы упали деревья. Утром 28 июня на Сокольнической линии московского метро составы были остановлены на несколько минут по техническим причинам - из одного поезда пассажиры были высажены.

27 июня сбой случился на Таганско-Краснопресненской линии, поезда не ходили между станциями "Полежаевская" и "Октябрьское поле". Причиной задержки стало небольшое возгорание.

На той же Таганско-Краснопресненской линии вечером 21 июня поезда следовали с увеличенным интервалом из-за задымления в тоннеле. Причиной задержек стало задымление на перегоне между станциями метро "Текстильщики" и "Волгоградский проспект", вызванное возгоранием кабеля.

Всеобщее внимание к состоянию метро приковано после инцидента, произошедшего в перегоне между станциями "Охотный ряд" и "Библиотека имени Ленина" утром 5 июня. Там загорелся высоковольтный кабель, около 4,5 тысячи пассажиров были эвакуированы.