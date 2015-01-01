В столичном метро запустили новую систему безопасности

В московском метро запустили новую систему безопасности

Сегодня в московском метро запустили новую систему безопасности. На входах в вестибюли станций установили металлоискатели и рентгеновские ленты, сообщает телеканал "Москва 24".

Количество рамок металлоискателей на станциях зависит от пассажиропотока и числа входных дверей.

Прежде чем пройти через металлоискатель, пассажир должен выложить все гаджеты и металлические предметы на ленту. Рентеновская лента также сканирует содержимое сумок. Движение транспортера отображается на специальном экране, за которым наблюдает сотрудник подземки.

"Если что-то показалось подозрительным, инспектор может рассмотреть предмет в сумке в увеличеном масштабе", - пояснил инспектор безопасности столичного метрополитена Олег Голышев.

По словам представителей метрополитена, установка металлоискателей не станет причиной скопления людей в всетибюлях станций. К досмотру будут приглашать не всех пассажиров, а только тех, чье поведение сотрудники службы безопасности сочтут подозрительным.

Напомним, ранее министерство транспорта России объявило, что все станции метро Москвы должны быть оборудованы зонами досмотра пассажиров к 2017 году. Первые рамки безопасности появились в столице на станции "Добрынинская".

Кроме того, в этом году столичное метро начали оборудовать системой интеллектуального видеонаблюдения. Это позволит предотвращать происшествия, распознавать в толпе агрессивных граждан и отслеживать судьбу брошенных сумок. Также планируется, что досмотровые зоны начнут появляться на станциях на месте экспресс-буфетов и кафе.