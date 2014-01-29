В планетарии рассказали о последствиях падения Челябинского метеорита

В Московском планетарии рассказали о челябинском метеорите

Академик РАН, профессор, заведующий отделом планетных исследований и космохимии Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Михаил Мааров рассказал о результатах падения на Землю Челябинского метеорита. Мероприятие проходило в Московском планетарии в рамках цикла "Трибуна ученого". Прямую трансляцию лекции провело сетевое издание M24.ru.

"Трибуна ученного" – цикл лекций, которые проводятся с 1970 года. Традиционно на ежемесячных встречах выступали ведущие советские ученые и специалисты в области астрономии, космонавтики и смежных наук. Формат живого диалога был очень популярен, поскольку посетители могли получить информацию из "первых уст". В последние 20 лет "Трибуна ученого" пустовала, и лишь в 2012 году руководство Московского планетария решило возродить мероприятия: лекции стали проводить в Большом звездном зале, где каждое выступление сопровождается обзором звездного неба, а после лекции все желающие могут задать вопросы по представленной теме.

Московский планетарий - один из самых больших в мире и самый старый планетарий в России. Расположен в Москве возле новой территории зоопарка, недалеко от Садового кольца.

Решение о его создании было принято в 1927 году. На тот момент в мире было открыто уже 12 планетариев: десять в Германии и по одному в Вене и Риме. За разработку проекта взялись два молодых архитектора Михаил Барщ и Михаил Синявский. Авторами был запланирован зал на 1400 мест, перекрытый куполом яйцевидной формы диаметром 27 м. Под куполом располагались также помещение касс и гардероб. Лестницы в здании были спроектированы так, чтобы поток входящих зрителей не пересекался с потоком выходящих из зала. По проекту рядом с основным зданием планетария планировалось возвести также корпус астрономического музея и административно-хозяйственных помещений, но замысел остался нереализованным..

Строительство планетария началось 23 сентября 1928 года, а торжественное открытие состоялось 5 ноября 1929 года. В тот год Владимир Маяковский написал стихотворение "Пролетарка, пролетарий, заходите в планетарий…"

В 1934 году в здании планетария был открыт астрономический кружок для школьников, а еще через некоторое время там начали проводить занятия по теории реактивного движения. Затем была открыта астрономическая площадка, которая теперь называется "Парк неба".

В 1977 году здание реконструировали. Вместо старого аппарата "Планетарий" был установлен новый, изготовленный специально для Москвы на народном предприятии "Карл Цейс Йена" (ГДР). Это был аппарат нового поколения с программным управлением.

Московский планетарий. Фото: M24.ru

В 1987 году в планетарии прошли подготовку по навигации все советские космонавты, некоторые из них после возвращения из космоса читали там лекции. Через два года внутри здания был открыт "Фантастический театр", труппа которого поставила несколько спектаклей по произведениям знаменитых писателей-фантастов.

А еще через год открыли народную обсерваторию, в которой был установлен самый большой телескоп в Москве, доступный для массовых наблюдений.

В 1994 году здание московского планетария признали аварийным и закрыли на реконструкцию, которая началась через три года под руководством архитектора Александра Анисимова. Архитекторы лично посетили большое количество планетариев в разных странах: Германии, Испании, Франции, Англии, на Западном и Восточном побережье Америки и т. д. Авторы проекта хотели вернуть в панораму города прежний силуэт планетария, закрытого с 1960-х годов семиэтажным зданием на Садовом кольце, хозяйственными постройками зоопарка и большими деревьями. С этой целью здание решено было поднять на 6,5 м и построить под ним четыре этажа.

В 2000 году проект реконструкции планетария получил премию и диплом I степени Союза архитекторов России, что позволило увеличить общую площадь здания в 6 раз и разместить в нем музей, выставочный зал, научный отдел, кафе, подземную стоянку и комплекс технических помещений при сохранении памятника архитектуры.

Планетарий открыт для посетителей ежедневно, кроме вторника, с 10 до 21 часа по будням и с 10 до 22 часов по выходным.

Челябинский метеорит

15 февраля 2013 года на Землю упал Челябинский метеорит (ученые называют его метеороидом из-за небольшого размера). Основная часть обломков была найдена в озере Чебаркуль. По расчетам НАСА, астероид диаметром около 17 метров и массой порядка 10 тысяч тонн вошел в атмосферу Земли на скорости около 18 км/с. Спустя примерно 32,5 секунды небесное тело разрушилось. Общее количество высвободившейся энергии, по оценкам НАСА, составило около 440 килотонн в тротиловом эквиваленте. Это было самое большое небесное тело после падения на Землю Тунгусского метеорита в 1908 году.

Ударная волна выбила стекла жилых домов и разрушила здания. Общий ущерб составил около одного миллиарда рублей.

След от падения осколка челябинского метеорита в небе. Фото: ИТАР-ТАСС

Крупнейшие метеориты, упавшие на Землю

Метеорит Саттер Милл - крупный метеорит, взорвавшийся над штатом Вашингтон 22 апреля 2012 года с мощностью, аналогичной 4 килотоннам тротила. Осколки метеорита общей массой около 1 кг были обнаружены в Калифорнии.

Первые исследования этого метеорита раскрыли интересный факт: его фрагменты состояли из минералов, существовавших только на самых ранних этапах жизни Солнечной системы. К числу таких минералов относится ольдхамит - соединение кальция и серы, легко разрушающееся под действием молекул воды и других факторов.

Метеоритные дожди в Китае. Крупнейший в мире метеоритный каменный дождь прошел в китайской провинции Цзлинь 8 марта 1976 года, он продолжался 37 минут. Космические тела падали на землю со скоростью 12 км/сек. Самый большой камень, упавший с неба, весил 1.7 тонны.

Следующий китайский метеоритный дождь прошел в одной из западных провинций страны Цинхай 11 февраля 2012 года. Перед тем как на землю посыпались камни, в небе прогремел гром. Падение метеоритов сопровождалось свечением и дымом. Вес самого большого космического гостя, найденного на месте выпадения метеоритного дождя, составил 12,5 кг.

Перуанский метеорит - 15 сентября 2007 года жители горной провинции Пуно увидели в небе огненный шар, который упал на Землю примерно в 1300 километрах к югу от столицы страны Лимы. На месте падения образовался кратер диаметром 30 метров и глубиной в 6 метров, из которого забил фонтан кипящей воды и выделялся газ с запахом сероводорода. Около 600 жителей Перу обратились за медицинской помощью, после того как побывали рядом с местом падения. Все пациенты жаловались на тошноту и головокружение. Вероятно, в метеорите содержались ядовитые вещества.

Туркменский метеорит упал около туркменского города Куня-Ургенч 20 июня 1998 года. Перед падением жители видели яркий свет. Самая большая часть метеорита весом 820 кг упала в хлопковое поле, образовав воронку около 5 метров. Возраст этого метеорита - более четырех миллиардов лет.

Метеорит Стерлитамак - железный метеорит весом 315 кг. Упал на поле совхоза в 20 км западнее города Стерлитамак в ночь с 17 на 18 мая 1990 года. При падении образовался кратер диаметром 10 метров.

Сначала были найдены мелкие металлические обломки и только год спустя на глубине 12 метров нашли самый крупный обломок весом 315 кг. Фрагменты этого метеорита находятся в Музее археологии и этнографии Уфимского научного центра Российской академии наук.

Метеорит Сихоте-Алиня упал на Дальнем Востоке в Уссурийской тайге в горах Сихотэ-Алинь 12 февраля 1947 года в виде железного дождя на площади 10 квадратных километров. Впоследствии образовалось более 30 кратеров диаметром от 7 до 28 метров и глубиной до 6 метров. Всего было собрано около 27 тонн метеоритного вещества.

Метеорит Гоба - крупнейший из метеоритов, который упал на Землю примерно 80 000 лет назад и был найден в Намибии в 1920 году. Вес этого гиганта составляет 66 тонн, а объем - 9 кубических метров.

Метеорит Гоба в основном состоит из железа и считается самым тяжелым из всех небесных тел этого рода.

Тунгусский метеорит. 30 июня 1908 года над территорией бассейна Енисея с юго-востока на северо-запад пролетел большой огненный шар. Полет закончился взрывом на высоте 7-10 км над незаселенным районом тайги.

Взрывная волна дважды обогнула земной шар и была зафиксирована обсерваториями по всему миру. Мощность взрыва оценивается в 40-50 мегатонн, что соответствует энергии самой мощной водородной бомбы. Скорость полета космического гиганта составляла десятки километров в секунду. Масса - от 100 тысяч до 1 миллиона тонн.

В результате взрыва были повалены деревья на территории более 2 000 кв. км и выбиты оконные стекла в домах. От взрывной волны в радиусе около 40 км были уничтожены звери и пострадали люди. В течение нескольких дней на территории от Атлантики до центральной Сибири наблюдалось интенсивное свечение неба и светящиеся облака. Падение этого метеорита вошло в историю как самое загадочное природное явление, поскольку кроме последствий взрыва ни одной из экспедиций не удалось найти ни кратера, никаких других остатков.

Анна Лебедева