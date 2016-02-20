Метеорит упал на французском горнолыжном курорте

Видео: Flo et Gabi

На французском горнолыжном курорте Вальморель неподалеку от Монблана упал метеорит, сообщает издание "Дни.Ру". Небесное тело зафиксировала камера одного из зрителей матча по снежному регби.

Как уверяют астрономы, в этом районе был зафиксирован метеоритный дождь. Минувшей ночью жители юго-востока Франции видели в небе падающие с огромной скоростью светящиеся объекты. Свидетели метеоритного дождя наполнили YouTube любительскими видео, но наиболее ярким получился ролик, снятый зрителем матча по снежному регби.

Вальморель – массив практически нетронутой природы на Монблане. Обычно здесь все спокойно – леса, озера, снежные поля и всего одна улица с ресторанами и магазины. Метеорит, упавший недалеко от горной трассы, всколыхнул здешний покой.

Метеориты – это упавшие на землю астероиды, небольшие космические объекты, не имеющие своей атмосферы. Когда астероид попадает в атмосферу Земли и сгорает в ней, его называют метеором, или "падающей звездой".

Астероиды представляют серьезную угрозу Земле – их взрывы возле населенных пунктов в результате ударной волны и нагрева могут привести к значительным разрушениям, соизмеримым с поражением от атомного взрыва. Лишь по случайности падение Тунгусского метеорита в ненаселенный район 1908 года не вызвало таких последствий.

Ранее m24.ru сообщало, что до 2050 года к Земле могут приблизиться 11 опасных астероидов. Наибольшую потенциальную опасность представляет астероид Апофес диаметром 393 метра. По прогнозам он пройдет рядом с Землей на расстоянии 38,4 тысячи километров 13 апреля 2029 года.