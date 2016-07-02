Комфортный мегаполис: что будет на Урбанфоруме в выходные

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

30 июня Московский Урбанфорум стартовал в Манеже. Он собрал более 70 делегаций из десятков стран и регионов России. Интересные события субботы и воскресенья на форуме – в нашем материале.

Суббота

В 12:00 в зале Шухов перед гостями выступит Сергей Собянин. Он даст интервью и ответит на вопросы о развитии мегаполиса.

В это же время в зале Татлин представители правительства Москвы будут выступать с презентациями и докладами по своей сфере деятельности и отвечать на вопросы экспертов, журналистов и участников форума.

В 15:45 в зале Леонидов состоится презентация на тему "Технопарки Москвы: новые центры городской динамики". Гостям расскажут о развитии московских технополисов и технопарков и приведут примеры того, как они влияют на жизнь столицы.

В 17:00 в зале Шухов заммэра Москвы Наталья Сергунина примет участие в дискуссии на тему "Как сделать город технологической Меккой".

Мероприятия форума будут проходить и на других площадках. В 11:30 в Музее современного искусства "Гараж" пройдет дискуссия "Сервисы для эффективного взаимодействия в городе". Участники встречи обсудят, можно ли повлиять на развитие города, пользуясь электронными сервисами и как сделать жизнь более комфортной, предлагая решения для изменений?

На урбанистическом форуме обсудили программу "Моя улица"

В этот же день в 15:30 студенты и выпускники московских архитектурных и урбанистических школ — МАРХИ, МАРШ, "Стрелки", Шанинки и других представят десять проектов будущего. Лучшие работы выберет жюри, в которое вошли руководители этих школ и эксперты в области архитектуры и урбанистики. Проведет конкурс основатель looqlAB Андрей Киселев.

Воскресенье

В 13:15 в зале Шухов пройдет заседание на тему "Городские мегапроекты и города России". На нем выступит заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

В это же время в зале Татлин начнется открытый брифинг на тему "Государственная охрана памятников культурного наследия в Москве".

В 17:00 в зале Шухов пройдет заседание на тему "Возвращение невозможного: о чем мечтают архитекторы сегодня?".

Прямая трансляция всех мероприятий будет вестить на официальном сайте форума.