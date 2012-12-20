Московские чиновники рассмотрят жалобы пользователей ресурса "РосЯма"

Ведомства Москвы будут рассматривать жалобы пользователей гражданского интернет-ресурса "РосЯма" наравне с сообщениями, полученными через городские интерактивные порталы "Дороги Москвы", "наш город" и приложение "Мобильная приемная Правительства Москвы".

Соответствующая договоренность достигнута – представители Единой редакции порталов мэрии и администрации "РосЯмы" подписали соглашение о сотрудничестве, говорится в сообщении департамента информационных технологий Москвы.

Таким образом вопросы, жалобы и пожелания пользователей гражданского проекта начнут отображаться в интерфейсе городских интерактивных порталов с логотипом гражданского проекта.

Согласно общему регламенту, госслужащие в течение восьми дней должны ответить на вопрос или же устранить существующую проблему. Соблюдение сроков проконтролирует мэрия Москвы.

При этом в каждом конкретном случае пользователи "РосЯмы" могут индивидуально выбирать способ обработки заявки.

Добавим, что это уже второй гражданский интернет-ресурс, с которым начали сотрудничать городские власти. Ранее договор о совместной работе был подписан с ресурсом "Сердитый гражданин".