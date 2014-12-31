Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Новым годом

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с новым 2015 годом

Сергей Собянин: Дорогие москвичи, друзья! Совсем скоро бой курантов возвестит о приходе нового, 2015 года.

В эти предновогодние минуты я хочу сердечно поблагодарить вас за огромный вклад в развитие родного города. Все, чем гордится сегодня столица, достигнуто вашим трудом и талантом.

Мы видим, как год от года меняется Москва. Меняется к лучшему. Провожая старый год, мы вспоминаем его радостные и грустные мгновения и надеемся на лучшее.

Какие бы трудности не вставали на нашем пути, я уверен, что мы их преодолеем.

Будущее Москвы находится в наших с вами руках. У нас есть все для успеха: мудрость ветеранов, энергия среднего поколения и дерзость юности.

У нас есть огромные ресурсы, бесценный опыт и славные традиции. Опираясь на них, мы продолжим движение вперед. Будем строить новые станции метро и дороги. Будем благоустраивать город. Будем открывать новые детские сады и школы. Будем улучшать качество медицинской помощи. Будем помогать инвалидам и старшему поколению москвичей.

И вместе со всей Россией в следующем году будем праздновать 70-летие Великой Победы.

Дорогие друзья!

Новый год – это время надежд. В эти праздничные дни принято загадывать желания. Давайте пожелаем друг другу успехов. И конечно, давайте поднимем бокалы за здоровье самых близких и дорогих нам людей. Чтобы окунуться в добрую атмосферу новогодней Москвы, приглашаю вас в эти дни в парки и скверы, на рождественские ярмарки и ледовые катки. Приходите всей семьёй. Берите с собой друзей и знакомых.

Наступает самый любимый праздник!

С Новым годом, дорогие друзья!