Контракт на организацию пригородных перевозок заключат на 15 лет - мэр

Сергей Собянин осмотрел электропоезд нового поколения

Контракты на пригородные пассажирские перевозки будут заключать на 15 лет. Об этом Сергей Собянин заявил в ходе осмотра электропоезда нового поколения на Савеловском вокзале.

Ранее договоры заключались на пять лет, компании-перевозчику и ее кредиторам не предоставлялись никакие гарантии при досрочном расторжении контракта. Это было сдерживающим фактором для привлечения долгосрочных инвестиций в развитие железнодорожных перевозок.

Как отметил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, власти города уже утвердили проект соответствующего распоряжения. "Мы ждем коллег из Московской области, у них замечаний нет. Рассчитываем, что на следующей неделе правительство Московской области также примет и утвердит документ. И мы сможем заключить контракт на 15 лет для того, чтобы москвичи, жители Московской области, которые приезжают в Москву, получили качественный подвижной состав, современную услугу, комфортную, сопоставимую с личным транспортом", - сказал он.

Согласно контракту, который будет заключаться на 15 лет, столичное правительство профинансирует расходы на оплату проезда льготных категорий пассажиров, а также покроет убытки, связанные с государственным регулированием тарифов, если они возникнут.

В свою очередь, пригородные железнодорожные компании-перевозчики должны будут обеспечить безопасность и надежность перевозок пассажиров.

Новый транспорт Москвы

Мэр Москвы подчеркнул, что заключение таких долгосрочных контрактов будет способствовать тому, что компании-перевозчики станут закупать больше новых поездов. Он добавил, что конкурс на выбор компаний-перевозчиков объявят осенью 2014 года.

Отметим, что сейчас пригородные железнодорожные перевозки на МЖД осуществляет "ЦППК" и "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания". Последние годы железнодорожные перевозчики стабильно увеличивают количество обслуживаемых пассажиров - с 500 миллионов человек в 2011 году до более 600 миллионов пассажиров в 2013 году, причем в этом году продолжается рост пассажиропотока.

"Пригородные компании Москвы перевозят каждый день 2 миллиона пассажиров. Это показывает, что пригородное сообщение развивается, берет на себя огромную часть пассажиропотока", - отметил мэр столицы. В свою очередь, гендиректор ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" Михаил Хромов, что среднегодовой рост пассажиропотока составляет практически 10%. "Учитывая такую динамику, компания "ЦППК" совместно с правительством Москвы и с правительством тех субъектов, в которые компания возит, разработали программу по обновлению подвижного состава", - сказал Собянин.