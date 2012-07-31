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Мэр Москвы

31 июля 2012, 10:03

Собянин поздравил народную артистку СССР Эдиту Пьеху с юбилеем

мэр Москвы юбилеи власть Сергей Собянин

ИТАР-ТАСС

Столичный мэр поздравил с 75-летним юбилеем народную артистку СССР и эстрадную певицу Эдиту Пьеху, информирует пресс-служба мэрии.

"На протяжении десятилетий Вы вносите огромный вклад в развитие российского песенного искусства, щедро дарите свой талант, тепло души и сердца миллионам слушателей в нашей стране и за рубежом. Ваше блистательное творчество было отмечено наградами самых престижных национальных и международных конкурсов", - говорится в поздравительной телеграмме.

Эдита Станиславовна Пьеха родилась в шахтёрском городке Нуаэль-су-Ланс на севере Франции 31 июля 1937 года. Более 20 дисков-гигантов она записала на фирме "Мелодия", песни из которых вошли в золотой фонд советской и российской эстрады: "Наш сосед", "Край березовый", "Венок Дуная", "Огромное небо", "Стань таким", "Город детства" и другие.

Многие ее песни были выпущены фирмами грамзаписи во Франции, на Кубе, в ГДР, Польше. Эдита Пьеха гастролировала более чем в 40 странах мира.

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