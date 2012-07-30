Главный архитектор Москвы уйдет в отставку 15 августа

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Главный архитектор столицы и руководитель Москомархитектуры Александр Кузьмин уйдет в отставку 15 августа 2012 года, передает "Интерфакс".

Мэр Москвы Сергей Собянин уже подписал соответствующее распоряжение, сообщили в мэрии. По словам источника в городской администрации, документ датирован 26 июля 2012 года.

Напомним, Александр Кузьмин, работавший в должности главного архитектора Москвы с 1996 года, подал в отставку 12 июля. Сейчас он находится в отпуске.

Исполняющим обязанности главного архитектора столицы назначен Рубен Мулкиджанян.