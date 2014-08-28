Документы на реконструкцию Дома Прошиных аннулированы - Собянин

Сергей Собянин аннулировал контракт на реконструкцию дома Прошиных

Документы на реконструкцию доходного дома братьев Прошиных по адресу дом 22 на 1-й Тверской-Ямской улице аннулировали. Такое решение было принято на заседании градостроительно-земельной комиссии, который провел Сергей Собянин, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

Мэр столицы отметил, что отзыв градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) является адекватной реакции города на "акт вандализма" со стороны застройщика. Отметим, что аннулирование ГПЗУ означает, что подрядчик больше не может проводить какие-либо строительные работы на данной территории.

ГПЗУ было выдано компании в апреле 2013 года. Согласно документу, здание разрешалось реконструировать под гостиницу, однако подчеркивалось, что фасад доходного дома необходимо сохранить.

Ранее сообщалось, что генподрядчик, ответственный за снос исторического фасада дома братьев Прошиных, заплатил штраф в 1,5 млн рублей. Штраф ООО "ТСА" выписало Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) за "нарушения согласованных условий производства". В компании уверяют, что дом братьев Прошиных был разобран из-за угрозы обрушения, и они собирались воссоздать его за свой счет в первоначальном виде. Между тем, эксперты сомневаются, что фасад находился в аварийном состоянии и его можно полностью восстановить.

В Мосгорнаследии M24.ru сказали, что решение о восстановлении фасада будет приниматься позже.

Напомним, что с 18 по 20 августа компания-застройщик незаметно провела демонтаж фасада дома за фальшфасадом, натянутым поверх старинных стен здания по адресу: улица 1-я Тверская-Ямская, дом 22.

Доходный дом был перестроен из более старого здания в 1905 году по заказу купцов Прошиных. Дом не имел статуса культурного наследия, но считался объектом историко-градостроительной среды и ценным образцом московского модерна.

Фото: www.archnadzor.ru

В ноябре 2012 года рабочая группа "сносной" комиссии при Правительстве Москвы рассматривала возможность перестройки дома Прошиных под гостиничный комплекс. Рабочая группа признала, что его можно реконструировать и частично разобрать здание, однако одобренный проект предусматривал обязательное сохранение главного фасада, выходящего на Тверскую-Ямскую улицу. Заказчик строительных работ, ООО "Компания Миретта", и подрядчик ООО "ТСА" нарушили ограничения и полностью разобрали особняк без согласования с властями.

Мосгорнаследие возбудило против заказчика и подрядчика работ административные дела по статье "нарушение требований сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, их территорий либо несоблюдение ограничений, установленных в границах их зон охраны". По этой статье строительным компаниям может грозить штраф до 5 миллионов рублей. Расследование должно быть завершено к концу сентября 2014 года.