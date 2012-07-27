В Москве создадут службу контроля за нарушениями в сфере ЖКХ

ИТАР-ТАСС

В столице будет создана единая диспетчерская служба контроля за нарушениями в области жилищно-коммунального хозяйства. Московский градоначальник Сергей Собянин поручил разработать ее концепцию в течение месяца, сообщает "Интерфакс".

"Я попрошу разработать концепцию единой диспетчерской службы для контроля за нарушениями в области ЖКХ и дорожного хозяйства. Так, чтобы были единые диспетчерские центры на уровне префектур, городских служб, которые мониторят ситуации по нашим порталам", - заявил мэр.

По его словам, большая часть жалоб, поступающих на информационные городские порталы, могут отрабатываться в течение нескольких дней. Если в установленный срок проблемы горожан не будут решены, виновных обязательно накажут.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова добавила, что с начала июля поступило уже 3,5 тысячи замечаний от москвичей. Кроме того, на 65% увеличилось количество обращений по ремонту дворов, в 2,5 раза возросло число обращений по капремонту домов.