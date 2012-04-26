Мэр обратился к ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

В день 26-й годовщины трагедии на Чернобыльской атомной электростанции мэр Москвы Сергей Собянин обратился с телеграммой к ликвидаторам последствий аварии.

"Сегодня Международный день памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах: 26 лет назад на Чернобыльской атомной электростанции произошла величайшая техногенная катастрофа в истории прошлого века. Более 20 тысяч москвичей - ученых, инженеров, медиков, военных, рабочих были направлены на спасение от смертельной опасности радиационного загрязнения огромной территории. Рискуя жизнью, каждый из них проявил мужество и высочайший профессионализм.

Москва помнит о безвременно ушедших героях-ликвидаторах, чей подвиг, ставший продолжением героизма их отцов и дедов - защитников Родины в годы Великой Отечественной войны, навечно останется в памяти современников и потомков", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Правительства Москвы.

Мэрия столицы ставит перед собой задачу оказания всемерной помощи и поддержки ликвидаторам и всем пострадавшим от последствий аварии, подчеркивается в послании.

"Мы выражаем сердечную благодарность ветеранам-чернобыльцам за их самоотверженное исполнение трудового, воинского и гражданского долга", - отмечается в обращении.