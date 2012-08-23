В столице назначены главы управ четырех районов

ИТАР-ТАСС

В Москве назначены главы управы четырех районов. Соответствующее распоряжение подписал столичный градоначальник Сергей Собянин, сообщили в мэрии.

Кадровые перестановки коснулись Зеленоградского административного округа столицы. Так, бывший заместитель главы управы района Крюково Александр Журба стал главой управы района Силино; Дмитрий Лавров возглавил управу района Матушкино, Дмитрий Морозов - управу района Крюково.

А управой Тимирязевского района теперь руководит Сергей Юрьев.

Кроме того, в связи с истечением срока действия служебного контракта Ирина Доркина переназначена на должность замруководителя московского департамента ЖКХ и благоустройства, передает РИА Новости.