В столице назначены главы управ четырех районов

ИТАР-ТАСС
В Москве назначены главы управы четырех районов. Соответствующее распоряжение подписал столичный градоначальник Сергей Собянин, сообщили в мэрии.
Кадровые перестановки коснулись Зеленоградского административного округа столицы. Так, бывший заместитель главы управы района Крюково Александр Журба стал главой управы района Силино; Дмитрий Лавров возглавил управу района Матушкино, Дмитрий Морозов - управу района Крюково.
А управой Тимирязевского района теперь руководит Сергей Юрьев.
Кроме того, в связи с истечением срока действия служебного контракта Ирина Доркина переназначена на должность замруководителя московского департамента ЖКХ и благоустройства, передает РИА Новости.