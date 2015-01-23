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Мэр Москвы

23 января 2015, 12:25

Продукция столичных компаний поставляется почти во все регионы РФ - мэр

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Сергей Собянин запустил линию натуральных соков на комбинате "Очаково"

Продукция Москвы поставляет почти во все регионы России и в десятки зарубежных стран, заявил Сергей Собянин в пятницу во время открытия новой линии по производству сока на комбинате "Очаково".

"Все знают, что Москва является финансовым центром. Здесь расположена масса учреждений, организаций, но мало кто знает, что город является одним из крупнейших центров пищевой и перерабатывающей промышленности", - сказал мэр.

Комбинат "Очаково" начал производить натуральные соки

По его словам, запуск новой производственной линии в городе - доказательство привлекательности Москвы для размещения новых производств. Кроме того, это вносит свой вклад в решение задачи импортозамещения.

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В свою очередь президент компании "Очаково" Алексей Кочетов отметил, что завод стал думать о проекте запуска новой линии соков около двух лет назад. Но поскольку линейка обычных соков на данный момент "забита", было принято решение выпускать уникальные смеси, которые будут и вкусными, и полезными.

Он подчеркнул, что сегодня это "единственное предприятие не только в Москве, но и в России, которое выпускает подобный ассортимент.

О компании

Компания "Очаково" - одно из крупнейших российских предприятий пищевой отрасли без участия иностранного капитала. Производит 260 миллионов декалитров (один декалитр равен 10 литрам) пива, кваса, коктейлей, вина и безалкогольных напитков ежегодно. Продукция компании поставляется в 60 регионов России и в ряд зарубежных стран.

Московское предприятие "Очаково" рассчитано на ежегодный выпуск 750 миллионов литров пива, 200 миллионов литров слабоалкогольных коктейлей, 154 миллиона литров безалкогольных напитков, 150 миллионов литров натурального кваса, 17 миллионов литров крепких алкогольных напитков и вина.

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