Продукция столичных компаний поставляется почти во все регионы РФ - мэр

Сергей Собянин запустил линию натуральных соков на комбинате "Очаково"

Продукция Москвы поставляет почти во все регионы России и в десятки зарубежных стран, заявил Сергей Собянин в пятницу во время открытия новой линии по производству сока на комбинате "Очаково".

"Все знают, что Москва является финансовым центром. Здесь расположена масса учреждений, организаций, но мало кто знает, что город является одним из крупнейших центров пищевой и перерабатывающей промышленности", - сказал мэр.

Комбинат "Очаково" начал производить натуральные соки

По его словам, запуск новой производственной линии в городе - доказательство привлекательности Москвы для размещения новых производств. Кроме того, это вносит свой вклад в решение задачи импортозамещения.

В свою очередь президент компании "Очаково" Алексей Кочетов отметил, что завод стал думать о проекте запуска новой линии соков около двух лет назад. Но поскольку линейка обычных соков на данный момент "забита", было принято решение выпускать уникальные смеси, которые будут и вкусными, и полезными.

Он подчеркнул, что сегодня это "единственное предприятие не только в Москве, но и в России, которое выпускает подобный ассортимент.