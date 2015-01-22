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Мэр Москвы

22 января 2015, 12:40

В прошлом году для вузов построили 14 новых зданий - Собянин

мэр Москвы строительство образование вузы ВШЭ социальные объекты Сергей Собянин

Сергей Собянин посетил новый учебный корпус НИУ ВШЭ на Мясницкой улице

В прошлом году в столице построили 14 корпусов высших образовательных учреждений. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра нового учебного корпуса Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) на Мясницкой улице.

"За два года введено 14 корпусов высших образовательных учреждений - это и спортивные залы, и электронные залы, аудитории и общежития. И на 2015-2016 годы, мы уже видим, вводные объекты - это еще примерно столько же корпусов, но объем в два раза больше - где-то около 300 тысяч квадратных метров", – сказал Собянин.

Среди них - два корпуса для Медико-стоматологического университета на Кусковской улице, в которых разместятся поликлиника и морг. Еще один патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией появился у НИИ им. Склифосовского.

Сергей Собянин осмотрел новый корпус Высшей школы экономики

Кроме того, в конце года открылся учебный корпус Высшей школы экономики, который построили в районе Строгино.

Сергей Собянин также отметил, что в Москве самый маленький уровень безработицы среди студентов и молодежи. "Это около половины процента, примерно в два раза меньше, чем в других городах России. Это естественно, потому что в Москве создан большой профицит рабочих мест, активно развивается бизнес", - добавил Сергей Собянин.

Что построили в Москве за 4 года

Новый учебный корпус ВШЭ находится в здании многофункционального административного комплекса на Мясницкой улице. Общая площадь пятиэтажного здания составляет 22,4 тысячи квадратных метров.

Цоколь и 1-й этаж корпуса облицованы полированным гранитом, декоративно-художественные элементы также выполнены из гранита, а колонны, карнизы и пилястры - из искусственного камня. На главном фасаде используются элементы керамической мозаики.

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В учебном корпусе ВШЭ расположены 24 большие учебные аудитории, 6 из которых - компьютерные классы. Для студентов и сотрудников оборудованы столовая на 204 посадочных места и летнее кафе. Здание полностью приспособлено для доступа маломобильных граждан.

Учебный корпус был введен в эксплуатацию в декабре 2013 года. В течение прошлого года проводилось его заселение и организация учебного процесса. С 1 сентября начался полноценный учебный процесс.

В настоящее время в нем находится факультет социальных наук, а также ряд научных подразделений ВШЭ (институт стратегических исследований и экономики знаний, институт государственного и муниципального управления, институт экономики транспорта и транспортной политики).

Новый учебный корпус располагается в шаговой доступности от ряда других учебных корпусов ВШЭ, это удобно для студентов и преподавателей, а также снижает нагрузку на транспортную систему города за счет снижения числа избыточных поездок на личном и общественном транспорте.

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